Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса – The Washington Post

В ближайшее время Pfizer и BioNTech планируют предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы

Третью прививку будут делать через шесть месяцев после первой / Фото: коллаж "Сегодня"

Американский производитель вакцины Pfizer совместно с германским партнером BioNTech собираются проинформировать власти США о необходимости применения третьей дозы препарата Comirnaty для более устойчивого иммунитета.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Речь идет о бустерной дозе вакцины, эту прививку будут делать через шесть месяцев после первой.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введённая через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, <...> которые в 5–10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", – говорится в материале.

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Встреча Pfizer с американскими чиновниками может состоятся уже в понедельник, 12 июля. Ожидается, что в ней примут участие директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок

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Отметим, что ранее FDA и ЦКПЗ в совместном заявлении сообщили, что, по их мнению, прошедшим курс вакцинации от коронавируса американцам в настоящее время не нужна третья доза препарата.

"Мы будем готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует, что это необходимо", – отметили они.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины инициировало расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, что делать категорически запрещено. Ведомство узнало об этом от представителей средств массовой информации.

Мы также писали, что киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись для жителей столицы доступна через онлайн-сервис Helsi (helsi.me).

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