План Кремля раскрыт: Россия уже вмешивается в выборы президента США

Спецслужбы Ирана и России уже пытаются вмешаться в президентские выборы в США – с этой целью они получили доступ к базе американских избирателей.
Об этом, как сообщает Fox News, на пресс-конференции ФБР заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.
Он считает, что при помощи данных о регистрации избирателей Москва и Тегеран могут распространить фейки о кандидатах либо результатах выборов, чтобы "вызвать сумятицу, сеять хаос и подорвать доверие к американской демократии".
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Начальник американской нацразведки отметил, что ранее, чтобы навредить Дональду Трамп, Иран рассылал поддельные электронные письма с угрозами избирателям-демократам.
"Хотя мы не видели подобных действий со стороны России, мы знаем, что они получили некоторую информацию об избирателях, как в 2016 году", — добавил Рэтклифф.
Напомним, что в сентябре директор ФБР раскрыл новую тактику России по влиянию на результат выборов – теперь Кремль полагается на распространение дезинформации против кандидата от демократов Джо Байдена.
Также сообщалось, что вмешательство в выборы в Белом доме определили "красной линией" – ее пересечение грозит России и другим странам чрезвычайными последствиями.
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