План Кремля раскрыт: Россия уже вмешивается в выборы президента США

Спецслужбы Ирана и России уже пытаются вмешаться в президентские выборы в США – с этой целью они получили доступ к базе американских избирателей.

Реклама

Об этом, как сообщает Fox News, на пресс-конференции ФБР заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

Он считает, что при помощи данных о регистрации избирателей Москва и Тегеран могут распространить фейки о кандидатах либо результатах выборов, чтобы "вызвать сумятицу, сеять хаос и подорвать доверие к американской демократии".

Читайте также: Министр юстиции США предупредил: Россия может вновь вмешаться в выборы президента

Начальник американской нацразведки отметил, что ранее, чтобы навредить Дональду Трамп, Иран рассылал поддельные электронные письма с угрозами избирателям-демократам.

В тренде Противник Китая Трамп имеет там банковский счет – СМИ

Реклама

"Хотя мы не видели подобных действий со стороны России, мы знаем, что они получили некоторую информацию об избирателях, как в 2016 году", — добавил Рэтклифф.

Напомним, что в сентябре директор ФБР раскрыл новую тактику России по влиянию на результат выборов – теперь Кремль полагается на распространение дезинформации против кандидата от демократов Джо Байдена.

Также сообщалось, что вмешательство в выборы в Белом доме определили "красной линией" – ее пересечение грозит России и другим странам чрезвычайными последствиями.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама