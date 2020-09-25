Племянница Трампа подала на него в суд и обвинила в мошенничестве

Родственница Трампа обратилась с иском в Верховный суд штата Нью-Йорк

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри обвинила его и других членов семьи в хищении десятков миллионов долларов.

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Об этом сообщает The New York Times.

Родственница Трампа обратилась с иском в Верховный суд штата Нью-Йорк. По ее словам, президент США и его покойный брат лишили ее части состояния, которые завещал отец. Также она заявила, что наследство, которое оставил дедушка, также было разделено нечестно.

После смерти матери девушки ее опекунами стали Дональд и Роберт Трамп. Однако вместо того чтобы заботиться о ней, браться придумали схему хищения средств.

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после чего истицу, как она утверждает, вынудили подписать соглашение, лишив десятков миллионов долларов.

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Недавно с обвинениями против Трампа выступили и голливудские звезды. Актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин и другие знаменитости обвинили главу Белого Дома в сговоре с Россией.

Также недавно двух спонсоров предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа признали невиновными в финансовых преступлениях федеральным судом.

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