По 1400 долларов каждому: Конгресс окончательно одобрил "план спасения" Байдена

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в среду, 10 марта, одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии президента Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов, ранее принятый Сенатом.

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Об этом сообщает CNN.

За "План спасения Америки" проголосовали 220 конгрессменов, против – 211. Это последний этап рассмотрения пакета в Конгрессе – 12 марта его намерен подписать Джо Байден.

После принятия пакета, Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена, который приветствовал голосование в Конгрессе и заявил, что "голос американцев был услышан", поскольку большинство из них, по его словам, поддерживают предложенную новой администрацией программу помощи национальной экономике.

Байден подчеркнул, что теперь прямые выплаты в размере 1400 долларов получат 85% американских семей.

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"Этот законопроект направлен на то, чтобы дать хребту нашей нации – трудящимся, которые обеспечивают ежедневную жизнедеятельность, работникам, построившим эту страну, людям, поддерживающим ее, – шанс для борьбы", – говорится в послании президента.

Отметим, "План спасения Америки" на 1,9 триллиона долларов включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, расширение выплат пособий по безработице и новый пакет экстренной финансовой помощи для домохозяйств, малых предприятий, а также правительств штатов и местных властей.

В частности, в пакете предусмотрены прямые выплаты по 1400 долларов американцам, которые зарабатывают до 80 000 долларов в год без вычета налогов. Также предусмотрены доплаты 300 долларов к выплатам по безработице, увеличение продовольственной помощи нуждающимся, помощь на выплаты за аренду жилья, льготное кредитование для малого бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Напомним, США выделят Украине 125 млн долларов в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине".

Мы также сообщали, что первые два штата США, Техас и Миссисипи, объявили об отмене основных карантинных ограничений, в том числе и обязательного ношения масок.

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