По колено в воде: видео последствий шторма в Техасе

Из-за непогоды у автомобилей просто на ходу отказывали двигатели

Тропический шторм "Бета" атаковал американский штат Техас.

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В результате многие города штата пострадали от наводнения. На улицах воды – по колено. У части автомобилей отказали двигатели. Поэтому водители вынуждены вызывать эвакуаторы, чтобы забрать машины с улиц.

Мощный ветер ломал ветви деревьев. А в одном из районов шторм даже вызвал оползень.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о жертвах урагана "Лаура", обрушившегося на США. Не менее пяти человек погибло при падении деревьев. Один утонул. Восемь умерли из-за отравления угарным газом. Они неправильно использовали электрические генераторы, когда укрывались от урагана.

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Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода – с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Также мы сообщали о последствиях потопа в Нью-Йорке, где миллионы людей остались без света.

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