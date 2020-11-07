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Победитель выборов президента США Байден прокомментировал свой триумф

7 ноября, 20:07

Ольга Литвин Ольга Литвин

46-й президент Америки получил 273 голоса выборщиков

Одержав победу в Пенсильвании и получив 273 голоса, новоизбанный президент США Джо Байден прокомментировал свою победу. Он обратился к американцам после объявления о победе ведущими американскими СМИ — CNN, AP и BBC.

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"Для меня большая честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали ли вы за меня или нет. Я сохраню доверие, которое вы на меня возложили", — написал Байден в Twitter.

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Выборы в США: комиссия не получила доказательств фальсификаций
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Напомним, федеральная комиссия США, где на президентских выборах победил кандидат от демократов Джон Байден, пока не получила доказательств фальсификаций во время голосования в стране.

Об этом заявила в эфире телеканала CNN член данного органа Эллен Уайнтрауб.

Как она отметила, "к поступавшим жалобам не прилагались доказательства фальсификаций".

Американский лидер Дональд Трамп ранее не раз заявлял о том, что на состоявшихся во вторник выборах имели место нарушения. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.

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США победитель Джо Байден Выборы президента США-2020
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