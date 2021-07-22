Почему США не остановили "Северный поток – 2"? Байден дал ответ

Проект был практически завершен, так что останавливать его было поздно

Байден прокомментировал "Северный поток-2". Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток – 2" было невозможно остановить, поскольку он был завершен на 99%.

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Об этом пишет CNN.

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Относительно сделки по "Северному потоку – 2" Байден заявил, что Германия взяла на себя обязательство ответить РФ при необходимости.

Также Байден при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным осознал, что он глава администрации, "которая является лидером свободного мира".

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"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать", - признался политик.

Напомним, ранее СМИ писали, что администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

В свою очередь в Офисе президента спокойно отнеслись к этим слухам, поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.

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Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена: что известно