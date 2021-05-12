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Почти полмира просят США помочь с COVID-вакцинами – Байден

12 мая, 02:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Американские власти по-прежнему приоритетное внимание уделяют вакцинации американцев, но собираются работать и с другими странами

Джо Байден

Джо Байден / Фото: Flickr

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что почти половина мировых лидеров уже связались с ним с просьбой о помощи в получении вакцины против COVID-19.

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Об єтом он рассказал на виртуальной встрече с губернаторами штатов, передает AFP.

"Каждая страна в мире сейчас смотрит на нас, в надежде восполнить недостаток возможностей производить или получить вакцину. Мне буквально звонят 40% мировых лидеров и спрашивают, можем ли мы им помочь", - сказал Байден

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но известно, что международное сообщество все чаще призывает США поделиться излишками вакцины, в частности с Индией.

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Байден также повторил ранее озвученную позицию о том, что он уделяет приоритетное внимание вакцинации американцев, но отметил, что США "собираются работать с другими странами, потому что будет много вариантов".

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"Я думаю, что мы сможем произвести огромное количество вакцин, которые мы сможем сделать доступными", - заявил американский президент.

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