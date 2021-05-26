Подарок Путину: Байден подтвердил отказ от санкций против "Северного потока – 2"

Многие американские законодатели критикуют Байдена за отказ от санкций, опасаясь, что газопровод еще больше свяжет Западную Европу с Россией

Джо Байден и Владимир Путин / Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решил отказаться от новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток – 2", потому что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой.

Реклама

Об этом он заявил журналистам во вторник в Белом доме, передает Bloomberg.

"Он ("Северный поток -2". – Ред.) почти полностью закончен. Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", – отметил американский президент.

В то же время многие американские законодатели критикуют Байдена за отказ от санкций, опасаясь, что газопровод еще больше свяжет Западную Европу с Россией.

В частности сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что президент США, отказавшись от санкций против газопровода "Северный поток – 2", сделал "многомиллиардный подарок" российскому коллеге Владимиру Путину.

Реклама

"Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом, учитывая многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против "Северного потока – 2", – написал Круз в Twitter.

Напомним, Госдепартамент направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против Nord Stream 2 AG (компании-оператора трубопровода "Северный поток – 2").

В ответ в Сенате зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть санкции против Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига, который представили 14 республиканцев.

Мы также писали, что в Белом доме заявили, что нельзя остановить проект, который почти готов.