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"Подтолкнул к насилию": реакция Байдена на импичмент Трампа

14 января, 05:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Беспорядки в Капитолии "были спровоцированы Трампом"

Избранный президент США Джо Байден выразил опасение, чтобы процедура импичмента Трампа никак не повлияла на сроки утверждения его администрации.

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Соответствующее заявление появилось на сайте его переходной команды.

Он также считает, что беспорядки в Капитолии 6 января, были спланированы и спровоцированы Дональдом Трампом.

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"На прошлой неделе мы стали свидетелями беспрецедентной атаки на нашу демократическую систему. За всю нашу 244-летнюю историю мы не видели ничего подобного. Это преступное нападение носило скоординированный и спланированный характер. Его осуществили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подтолкнул к насилию президент Трамп", – говорится в заявлении.

Напомним, президент США Дональд Трамп получил обвинение от Нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей в том, что его поступки подстрекали к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте.

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Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Дональд Трамп Джо Байден
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