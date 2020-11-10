"Похоже на тяжелое похмелье": добровольцы рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19

Добровольцы, на которых испытывали вакцину от коронавируса Pfizer, рассказали о побочных эффектах.

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Об этом сообщает Daily Mail.

По словам участников испытания, побочные эффекты от вакцины можно сравнить с тяжелым похмельем. У них были головные боли, лихорадка и боли в мышцах.

После первой дозы вакцины у одного из добровольцев были побочные эффекты похожие на прививку от гриппа, а после второй дозы симптомы были более серьезными.

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Другой доброволец сразу после вакцинации чувствовал, будто у него тяжелое похмелье, но его симптомы быстро исчезли.

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Участие в третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса Pfizer приняли более 43 тысяч человек в шести странах.

Ранее компания Pfizer заявила об успешном испытании вакцины. В компании отметили, что курс вакцины включает две инъекции. Они показали 90% эффективность уже через 7 дней после второго приема. Таким образом, организм оказывается под защитой от COVID-19 через 28 дней после начала вакцинации.

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