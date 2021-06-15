Пока Байден спускался с трапа, Лаврова и Пескова "закрыли" в небе – все подробности встречи в Женеве

Байден прилетел на день раньше, Путин первой отправил свою делегацию и журналистов. Коллаж "Сегодня"

В среду, 16 июня, встретятся президент США Джо Байдена и президент России Владимир Путин. Эти переговоры стали самым ожидаемым политическим событием первой половины 2021 года. Байден впервые поговорит с Путиным в качестве президента, для Путина встреча станет первой зарубежной с января 2020 года. Судя по протоколу саммита, он рассчитан на пять часов.

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О чем именно будут говорить президенты, неизвестно – повестка переговоров у Белого дома и Кремля расходится. Но точно обсудят Украину. Эксперты уверены в одном: прорывов от встречи ждать не стоит. К тому же уже известно, что Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным, не собираются они и подписывать какие-либо документы.

Встреча пройдет на нейтральной территории – в Швейцарии, на старинной живописной вилле Ла Гранж в Женеве.

"Сегодня" ведет текстовый онлайн встречи – собираем все самые интересные подробности:

15 июня

22:11 Байден и Путин по итогам переговоров не будут подписывать никаких документов. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков.

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21:17 Президент Швейцарии встретился с Байденом. Ги Пармелен сказал, что будущая встреча президентов США и РФ "вселяет небольшую надежду всей мировой политике". Байден на вопрос, готов ли он ко встрече с Путиным, ответил коротко: "Я всегда готов".

18:55 В Женеве прошла акция в поддержку Навального. Среди протестующих был мужчина в маске Путина. Он был по пояс голый, а на груди у него было тату с серпом и молотом, надписью GULAG и портретом Сталина. Мужчина разбрасывал фальшивые банкноты перед плакатом с изображением Навального. Участники акции скандировали "SAVENAVALNY". У некоторых были флаги Украины и Беларуси.

/ Фото: REUTERS/Denis Balibouse

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18:05 Самолет с российской делегацией, среди членов которой глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и пулом кремлевских пропагандистов журналистов час кружил над Женевой. Им не давали разрешение на посадку – как раз пока садился борт Байдена. Сам Путин прилетит в Женеву в день встречи.

17:35 Борт №1 с Байденом приземлился в аэропорту Женевы Куантрен. Президента США встретил швейцарский коллега Ги Пармелен.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Телеканал "Украина 24" покажет и расскажет все о "кухне" встречи Путина и Байдена. Марафон стартует 16 июня в 9:00: в студии выступят известные гости, а корреспонденты будут включаться из Женевы и США.

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Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности