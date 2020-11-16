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Пока не пришел Байден: Трамп готовит новые санкции против Китая

16 ноября, 09:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

Действующий американский президент хочет закрепить свое наследие в вопросе отношений Вашингтона с Пекином

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен до конца своего президентского срока ввести новые жесткие меры в отношении Китая. Таким образом он хочет закрепить свое наследие в вопросе отношений Вашингтона с Пекином.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается, администрация Трампа планирует ввести санкции или торговые ограничения в отношении еще большего числа китайский компаний, госструктур и чиновников, которые причастны к нарушениям прав человека и созданию угроз национальной безопасности США.

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Как ожидается, в ближайшее время директор национальной разведки Джон Рэтклифф опубликует информацию о "подлых" действиях Китая внутри США.

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Окружение Трампа, по данным издания, также обсуждает расширение санкционного списка, в который входят китайские компании, связанные с военными структурами КНР.

Ранее победитель президентской гонки в США, кандидат-демократ Джо Байден заявил, что, в отличие от Дональда Трампа, заставит Китай играть по правилам, а нынешний президент ничего не делает с этим.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Торговая война между США и Китаем

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Китай США Дональд Трамп Джо Байден
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