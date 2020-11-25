Пока нет доказательств: вакцина от COVID-19 Moderna не защищает от передачи вируса

Вакцина от коронавируса Moderna не предотвращает передачу вируса другим.

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Об этом заявил главный врач компании Тал Закс, передает Daily Mail.

Он также призвал не переоценивать ''многообещающие результаты" испытаний вакцины, которые показали, что она на 94,5% эффективна в предотвращении заражения людей коронавирусом'.

''Они (результаты испытания, – Ред.) не показывают, что вы не сможете потенциально временно переносить этот вирус и заражать других", – сказал Закс.

В то же время Закс полагает, основываясь на научных данных, что вакцина действительно предотвращает передачу вируса, однако, убедительных доказательств этого пока нет.

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Напомним, глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться в районе 25-37 долларов.

К слову, в ВОЗ подтвердили высокую эффективность вакцины Moderna, однако отметили, что к разработке все еще есть вопросы.

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