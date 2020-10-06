"Показал свое истинное лицо": Пелоси обвинила Трампа в нежелании помочь экономике при COVID

Белый дом прекращает переговоры с демократами о стимуляции экономики до выборов

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена отказом президента Дональда Трамп от переговоров о стимулировании экономики, пострадавшей от коронавируса. По ее словам, он снова "показал свое истинное лицо".

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пелоси после того как Трамп объявил, что прекращает переговоры с демократами.

"Сегодня президент Трамп снова показал свое истинное лицо, поставив себя на первое место за счет страны при полном соучастии членов Конгресса Республиканской партии", – говорится в заявлении.

Пелоси считает, что уход от переговоров о коронавирусе показывает, что Трамп не желает преодолеть пандемию.

"Он демонстрирует свое презрение к науке, свое презрение к нашим героям – в сфере здравоохранения, экстренного реагирования, санитарии, транспорта, к работникам пищевой промышленности, учителям и другим", – заявила спикер.

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Она также обвинила Трампа в том, что он снижает налоги для самых багатых людей, но отказывается помочь в ситуации, сложившейся из-за коронавируса детям, малоимущим и безработным.

"Президент отказывается от удовлетворения потребностей наших детей, поскольку они приспосабливаются к обучению в очной, виртуальной или гибридной форме, но готов снизить налоги на 150 миллиардов долларов для самых богатых людей Америки", – заявила Пелоси.

Она считает, что Белый дом должен прислушаться к предупреждению главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что слишком малая поддержка приведет к слабому восстановлению, создав ненужные трудности для домашних хозяйств и предприятий, что со временем нанесет ущерб производственному потенциалу экономики и негативно скажется на росте зарплат.

Ранее сегодня президент США заявил, что Белый дом прекращает переговоры о мерах по стимулированию американской экономики с демократами до выборов 3 ноября.

Напомним, Пелоси уже обвиняла Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла в препятствовании решению проблем в области экономики и здравоохранения, в том числе и в борьбе с коронавирусом.

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