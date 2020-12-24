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Получил вакцину и чуть не умер: в США новый случай аллергии

24 декабря, 21:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Иммунизированный мужчина начал задыхаться после получения препарата Pfizer

Пока в США активно разворачивают масштабы вакцинации от COVID-19, в Нью-Йорке зафиксировали первую резкую аллергическую реакцию на препарат от коронавируса, созданный компаниями Pfizer и BioNTech.

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Об этом сообщается в выпуске новостей "Сегодня".

Имя пациента не раскрывается, но сообщается только, что он потерял сознание и у него началась асфиксия. От гибели его спасло лишь оперативное вмешательство медиков.

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Это уже седьмой случай аллергический реакции на вакцину от коронавируса. Ученые предполагают, что причиной этого является полиэтиленгликоль, который входит в состав препарата и негативно влияет на организм человека.

Видео: Сегодня
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Как правило, эта вещество используют как подсластитель, а также обрабатывают им свежие овощи и фрукты для длительного хранения. В целом, полимер считается безопасным, но может вызвать аллергию.

Напомним, что 11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США официально одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В совокупности производитель обязался обеспечить американских граждан 200 млн дозами своего лекарства.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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аллергия вакцинация вакцина Pfizer

Источник: Сегодня

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