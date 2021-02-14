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Замглавы пресс-службы Белого дома ушел в отставку после угроз журналистке

14 февраля, 21:00

Ольга Литвин Ольга Литвин

Перед уходом Дакло заявил, что желает вернуть доверие всех, кого подвел

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Ти Джей Дакло, 32-летний помощник президента США Джо Байдена, после громкого скандала решил уйти в отставку.

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Об этом сообщает THE HILL.

Молодой сотрудник Белого дома пригрозил "уничтожением" журналистке издания Politico Таре Палмери за то, что она намеревалась осветить его роман с Алекси Маккаммонд – репортершей другого авторитетного американского издания Axios. Возлюбленная Дакло, в свою очередь, освещала предвыборную кампанию Байдена.

Как оказалось, помощник Байдена позволил себе уничижительные и женоненавистнические высказывания.

Дакло уже попросил прощения у Тары Палмери, а теперь еще и выступил с заявлением.

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"Не передать словами сожаления, стыда и отвращения к своему поведению", – сообщил бывший заместитель пресс-секретаря Белого дома.

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"Я использовал слова, которые ни одна женщина не должна была ни от кого слышать, особенно в ситуации, когда она пыталась выполнять свою работу. Это были слова отвратительные, неуважительные и неприемлемые", – добавил он.

"Я опустошен тем, что смутил и разочаровал своих коллег по Белому дому и президента Байдена, поэтому ухожу в отставку", – сообщил Дакло, добавив, что он полон решимости "вернуть доверие всех, кого подвел".

Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте экс-президенту Дональду Трампу.

Как сообщали ранее, Сенат США не смог собрать голоса за импичмент Трампу.

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Смотрите сюжет еще об одном сотруднике администрации Джо Байдена – 58-летнем госсекретаре Энтони Блинкене. Это давний соратник действующего президента США:

Видео: Сегодня

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США Белый дом скандал сотрудники Джо Байден
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