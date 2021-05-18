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Помощник Трампа будет баллотироваться в губернаторы штата Нью-Йорк

18 мая, 22:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Его отец – Рудольф Джулиани – ранее был мэром Нью-Йорка. Также он известен как адвокат экс-главы государства

Помощник Трампа может стать губернатором штата Нью-Йорк. Фото: коллаж "Сегодня"

Помощник Трампа может стать губернатором штата Нью-Йорк. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-помощник 45-го президента США Дональда Трампа Эндрю Джулиани намерен баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк.

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Об этом сообщает New York Post.

"Я знаю, мы сможем победить Эндрю Куомо в 2022 году. Я собираюсь стать 57-м губернатором штата Нью-Йорк", – приводит издание слова кандидата.

Джулиани отметил, что борьба с нынешним губернатором будет "одним из самых грандиозных противостояний в истории штата".

"Джулиани против Куомо. Ну и ну. Это как Мухаммед Али против Джо Фрейзера. Мы можем продавать билеты на Мэдисон-сквер-гарден", – добавил политик.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Также он запустил сайт своей предвыборной кампании, однако пока на нем обнародована только биография кандидата.

Эндрю Джулиани в прошлом занимал пост помощника Белого дома. Его отец – Рудольф Джулиани – ранее был мэром Нью-Йорка. Также он известен как адвокат экс-главы государства Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Республиканская партия не может существовать без экс-президента Дональда Трампа – он является самым известным республиканец США.

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