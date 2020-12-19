Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на госорганы США

К масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года, причастна Россия.

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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью в авторской программе журналиста Марка Левина, говорится на сайте Госдепартамента.

"Вы видите последние новости об их усилиях (России – Ред.) в киберпространстве. Мы наблюдаем это ужасно давно, используя все возможности, чтобы попытаться поставить себя в такое место, где они могут повлечь за собой расходы для Соединенных Штатов", – сказал Помпео.

К слову, в США подтвердили, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

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"Мы можем довольно четко сказать, что именно россияне занимались этой деятельностью", – добавил Помпео.

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Также в корпорации Microsoft сообщили, что кибератаки были совершены примерно на 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний.

Напомним, кибератака затронула Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI).

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