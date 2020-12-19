Українська
$ 27,82
34,08
  1. Мировые новости
  2. США

Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на госорганы США

19 декабря, 16:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Хакеры начали атаковать правительственные учреждения США весной

К масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года, причастна Россия.

Реклама

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью в авторской программе журналиста Марка Левина, говорится на сайте Госдепартамента.

"Вы видите последние новости об их усилиях (России – Ред.) в киберпространстве. Мы наблюдаем это ужасно давно, используя все возможности, чтобы попытаться поставить себя в такое место, где они могут повлечь за собой расходы для Соединенных Штатов", – сказал Помпео.

К слову, в США подтвердили, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

В тренде
Майк Помпео назвал Россию врагом США

"Мы можем довольно четко сказать, что именно россияне занимались этой деятельностью", – добавил Помпео.

Реклама

Также в корпорации Microsoft сообщили, что кибератаки были совершены примерно на 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний.

Напомним, кибератака затронула Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США Майк Помпео
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США разрешили вакцину от коронавируса Pfizer
В США разрешили вакцину от коронавируса PfizerСША
Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена
Главный республиканец в Сенате США признал победу БайденаСША
На этот раз без пулеметов. Как Кадыров отреагировал на новые санкции США
На этот раз без пулеметов. Как Кадыров отреагировал на новые санкции СШАРоссия
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть Байдену
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть БайденуСША
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 годуУкраина
Видео дня. Взрыв при посадке корабля для полетов на Марс SpaceX
Видео дня. Взрыв при посадке корабля для полетов на Марс SpaceXСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять