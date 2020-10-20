Помпео призвал страны мира помочь США наказать виновных в кибератаках россиян

Выдвинутые Минюстом США обвинения шести офицерам российской разведки в запуске вредоносных программ в Украине и атака хакеров на Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году еще раз показывают, что Россия продолжает подрывную и дестабилизирующую деятельность в киберпространстве, и страны мира должны привлечь выновных за эти и другие преступления к ответственности.

Реклама

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, размещенном на сайте Госдепа.

Помпео, помимо прочего, назвал Россию "величайшим разрушителем глобального интернета" и призвал ее прекратить свою деструктивную деятельность.

"Такая киберактивность (со стороны России. – Ред.) демонстрирует полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью. Россия, которая позиционирует себя как защитник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального интернета", – заявил он.

Глава Госдепа также обратился ко всем мировым странам, заинтересованным в безопасном киберпространстве, присоединиться к США и помочь наказать виновных в кибератаках россиян, о которых было объявлено в понедельник, 19 октября.

В тренде Новый iPhone 12 превзошел iPhone 11 по предзаказам

Реклама

"Мы призываем все государства, которые хотят добиться большей стабильности в киберпространстве, присоединиться к нам и помочь привлечь к ответственности виновных сегодня лиц", - заявил он.

Напомним, Министерство юстиции США предъявило шести офицерам российской разведки обвинения в запуске вредоносных программ, отключивших энергосистему Украины в декабре 2015 года, и глобальной атаке программы-вымогателя NotPetya два года спустя. Их также обвиняют в кибератаках на Францию и Великобританию.

Мы также сообщали, что, по данным Британии, российская военная разведка планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые этим летом должны были пройти в Токио (Япония), но были отменены из-за пандемии коронавируса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама