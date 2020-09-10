Українська
$ 27,83
32,77
  1. Мировые новости
  2. США

Помпео рассказал, кто может быть причастен к отравлению Навального

10 сентября, 11:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

Речь идет о покушении на оппозиционного политика, отметил госсекретарь

К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального могут быть причастны высокопоставленные чиновники РФ. Об этом в интервью журналистам заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает пресс-служба ведомства.

Реклама

По его словам, когда речь идет о попытке отравить оппозиционного политика, "существует значительная вероятность того, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников".

Читайте также: Покушение на Навального: в ООН сделали жесткое заявление в адрес России

"Я думаю, что это плохо для россиян. Я считаю, что это плохо для России", – сказал Помпео.

Как отметил госсекретарь, США, ЕС, европейские страны ясно дали понять Москве, что они ожидают от нее скоординированных действий по привлечению к ответственности причастных к отравлению Навального.

В тренде
"Типа Академия МВД": в Беларуси взломали сайт милицейского вуза
Реклама

"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", – подчеркнул он.

Читайте также: В Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление Навального

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

7 сентября врачи сообщили, что вывели оппозиционера из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США Алексей Навальный Майк Помпео
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало
Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало "последней каплей"Политика
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)Украина
Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото
Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фотоFun
Маск сообщил, что является самым трудным в колонизации Марса
Маск сообщил, что является самым трудным в колонизации МарсаСША
НАТО заявило о нарушении Россией воздушного пространства Альянса
НАТО заявило о нарушении Россией воздушного пространства АльянсаСША
Я буду совсем недоволен, если отравление Навального подтвердится – Трамп
Я буду совсем недоволен, если отравление Навального подтвердится – ТрампПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять