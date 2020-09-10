Помпео рассказал, кто может быть причастен к отравлению Навального

К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального могут быть причастны высокопоставленные чиновники РФ. Об этом в интервью журналистам заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, когда речь идет о попытке отравить оппозиционного политика, "существует значительная вероятность того, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников".
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"Я думаю, что это плохо для россиян. Я считаю, что это плохо для России", – сказал Помпео.
Как отметил госсекретарь, США, ЕС, европейские страны ясно дали понять Москве, что они ожидают от нее скоординированных действий по привлечению к ответственности причастных к отравлению Навального.
"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", – подчеркнул он.
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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".
7 сентября врачи сообщили, что вывели оппозиционера из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.
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