Помпео заявил о плавной передачи власти в США после победы Байдена

Несмотря на то, что голоса в США все еще считают, государственный секретарь Майк Помпео уверен, что вскоре произойдет плавная передачи власти второй администрации Дональда Трампа.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса", – сказал Помпео.
По его словам, в США будут подсчитывать все голоса, чтобы убедиться, что любой незаконный голос не был учтен.
К слову, Джо Байден считает позором отказ действующего президента Дональда Трампа признать свое поражение на выборах, но переход власти уже начался.
Ранее мы писали о том, что адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани и другие влиятельные республиканцы поделились видео из TikTok в качестве доказательства мошенничества с бюллетенями на выборах президента США, но видео оказалось шуточным.
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