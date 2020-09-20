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Попытка отравления Трампа: откуда прислали пакет с ядом

20 сентября, 09:59

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Подобные "послания" получил не только американский президент

Пакет с ядом, который пытались передать президенту США Дональду Трампу, отправили из Канады. Об этом сообщает The New York Times.

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За расследование инцидента уже взялись ФБР и Секретная служба США. Примечательно, что такие "послания" направили не только американскому лидеру, их также хотели передать в правительственные учреждения в штате Техас.

Сейчас следователи проверяют, кто отправил эти пакеты. Пока что в рассылке пакетов с рицином подозревают женщину.

Отметим, что рицин используется в виде порошка, гранул или кислоты. При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, а затем смерть в результате коллапса системы кровообращения.

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Трампу отправили пакет с ядом

Напомним, по словам президента США, его победа на президентских выборах в 2016 году нанесла непоправимый ущерб его социальной жизни, из-за своей должности Дональд Трамп "растерял всех своих друзей".

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Кроме того, в 2020 году Трамп снова идет в президенты США от Республиканской партии.

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Канада США отравление посылки яд Дональд Трамп
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