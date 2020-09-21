Українська
$ 28,17
33,35
  1. Мировые новости
  2. США

Попытка отравления Трампа: задержана подозреваемая

21 сентября, 04:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Прокуроры готовятся предъявить обвинение

На канадско-американской границе в воскресенье, 20 сентября, была арестована женщина, подозреваемая в отправке содержащего яд письма президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов, передает CNN.

Реклама

Уточняется, что подозреваемую задержали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк.

Также сообщается, что у арестованной было с собой оружие. Прокуроры Вашингтона готовятся предъявить подозреваемой обвинения.

Напомним, на прошлой неделе служба безопасности Белого дома перехватила пакет, содержащий яд рицин, адресованный президенту США Дональду Трампу. Примечательно, что такие "послания" направили не только американскому лидеру, их также хотели передать в правительственные учреждения в штате Техас.

В тренде
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусом

Позжее сообщили, что пакет с рицином в Белый дом был отправлен из Канады. За расследование инцидента взялись ФБР и Секретная служба США.

Реклама

Ранее мы сообщали, что, по словам президента США, его победа на президентских выборах в 2016 году нанесла непоправимый ущерб его социальной жизни, из-за своей должности Дональд Трамп "растерял всех своих друзей".

Кроме того, в 2020 году Трамп снова идет в президенты США от Республиканской партии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черное море вошел скоростной десантный корабль ВМС США (фото)
В Черное море вошел скоростной десантный корабль ВМС США (фото)США
Трамп разразился новым обвинением в сторону России:
Трамп разразился новым обвинением в сторону России: "похитили" оружиеСША
Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России
Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против РоссииРоссия
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникамУкраина
Выборы президента США: Байден оторвался от Трампа в рейтингах
Выборы президента США: Байден оторвался от Трампа в рейтингахСША
Трамп рассказал, когда в США начнется вакцинация от коронавируса
Трамп рассказал, когда в США начнется вакцинация от коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять