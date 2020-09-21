Попытка отравления Трампа: задержана подозреваемая

На канадско-американской границе в воскресенье, 20 сентября, была арестована женщина, подозреваемая в отправке содержащего яд письма президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов, передает CNN.

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Уточняется, что подозреваемую задержали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк.

Также сообщается, что у арестованной было с собой оружие. Прокуроры Вашингтона готовятся предъявить подозреваемой обвинения.

Напомним, на прошлой неделе служба безопасности Белого дома перехватила пакет, содержащий яд рицин, адресованный президенту США Дональду Трампу. Примечательно, что такие "послания" направили не только американскому лидеру, их также хотели передать в правительственные учреждения в штате Техас.

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Позжее сообщили, что пакет с рицином в Белый дом был отправлен из Канады. За расследование инцидента взялись ФБР и Секретная служба США.

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Ранее мы сообщали, что, по словам президента США, его победа на президентских выборах в 2016 году нанесла непоправимый ущерб его социальной жизни, из-за своей должности Дональд Трамп "растерял всех своих друзей".

Кроме того, в 2020 году Трамп снова идет в президенты США от Республиканской партии.

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