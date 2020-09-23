Попытка покушения на Трампа: что известно об отравительнице

В прошлом году 53-летнюю канадку уже задерживали в США

Гражданка Канады, которую подозревают в попытке отравить президента США Дональда Трампа, отрицает предъявленные ей обвинения.

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Как сообщает CBC, в ходе непродолжительного заседания суда штата Нью-Йорк 22 сентября, судья подал заявление о невиновности от имени 53-летней Паскаль Ферье, которая отказалась признавать свою вину.

Тем временем, рассмотрение дела о письме с ядом рицин, которое адресовалось главе Белого дома, отложили до 28 сентября.

До тех пор Феррье будет находиться под арестом, под который ее поместили 20 сентября после задержания на границе между США и Канадой, в которую женщина пыталась выехать через пограничный переход на Мосту Мира.

Журналисты отмечают, что прокуратура США собирается ходатайствовать об отказе канадке в праве освобождения под залог, учитывая тяжесть обвинения и опасения насчет возможного побега подозреваемой.

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В то же время, в службе таможенного и пограничного контроля США рассказали, что во время проверки на границе Ферье заявила, что ее разыскивает ФБР за отправку писем с рицином в Белый дом и другие места.

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При женщины были пистолет, нож и боеприпасы – ее разоружили, задержали и передали сотрудникам ФБР.

Напомним, что на прошлой неделе служба безопасности Белого дома перехватила пакет, содержащий яд рицин, адресованный президенту США Дональду Трампу. Кроме главы государства, такие "послания" адресовались также чиновникам в штате Техас.

Предполагается, что все адресаты связаны с учреждениями, которые задержали и судили Ферье – в марте 2019 года она была задержана в округе Идальго за незаконное ношение огнестрельного оружия и подделку водительских прав. В итоге, поскольку это было ее первое правонарушение, с женщины сняли обвинения.

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