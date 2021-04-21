После новых санкций против РФ: посол США в Москве вылетит домой для консультаций

Уже на этой неделе посол Соединенных Штатов в Москве вернется на родину, чтобы встретиться со своими коллегами

После того, как Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, посол США в Москве Джон Салливан решил вернуться на родину, чтобы обсудить дальнейшие действия с администрацией президента Джо Байдена.

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Поездка планируется на этой неделе, пишет Reuters.

"Я считаю важным для меня напрямую поговорить с моими новыми коллегами из администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между США и Россией", – сказал Салливан.

Он также уточнил, что вернется в Россию в ближайшие недели.

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Напомним, 15 апреля США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент Джо Байден. Это было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов Соединенных Штатов. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".

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Ранее президент США Джо Байден переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о вероятности военной агрессии России в отношении Украины.

В марте 2021 года Байден отказался от переговоров с Путиным в формате видеоконференции – такое предложение поступило из Кремля.

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