После встречи Путина и Байдена посол России возвращается в США

У Антонова уже назначено несколько встреч – он надеется на поддержку и взаимодействие коллег

Антонов уже вылетел в США / Фото: РБК

Посол России в США Анатолий Антонов возвращается из Москвы в Вашингтон. Три месяца назад его выслали из США из-за обострения в российско-американских отношениях.

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Об этом сообщает агентство ТАСС.

Известно, что дипломат приступит к работе уже в понедельник 21 июня.

По его словам, у него уже назначены встречи в США и он рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона.

"По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. – Ред.) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматических отношений", – подчеркнул Антонов.

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