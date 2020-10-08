Поспорили о Путине и вспомнили об Украине: как прошли дебаты Пенса и Харрис в США

Во время дискуссии Пенс вспомнил о попытках демократов устроить импичмент Трампу

В Соединенных Штатах состоялись первые и единственные дебаты кандидатов в вице-президенты на предстоящих выборах 2020 года – республиканца Майка Пенса и демократки Камалы Харрис.

Реклама

Об этом сообщает "Голос Америки".

Сами дебаты продолжались 90 минут. Они разительно контрастировали с первыми дебатами, которые провели президент-республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден неделю назад.

Майк Пенс и Камала Харрис преимущественно соблюдали правила, уважали временные ограничения и оговаривали темы, которые поднимала ведущая.

Реклама Дебаты Майка Пенса и Камалы Харрис. Фото: REUTERS/AP/dn

Первой темой обсуждения стала проблема реагирования властей США на пандемию COVID-19. Камала Харрис обвинила администрацию Трампа в том, что еще 28 января в Белом доме знали об опасности нового коронавируса. Но администрация скрыла правду от американцев, что привело к сотням тысяч смертей и миллионам заражений, сказала Харрис.

Майк Пенс в ответ заявил, что вина за последствия распространения коронавируса лежит на Китае и ВОЗ, которые скрыли информацию в начале пандемии.

Читайте также: Трамп проиграл Байдену битву мемов в Твиттере. Мы собрали лучшие реакции на дебаты (фото)

Коснулись кандидаты и темы отношений с Россией, а также вспомнили об Украине.

Реклама

Так, комментируя отношения США и Китая, Харрис обвинила действующего президента США в заигрывании с диктаторами, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным. По ее словам, Дональд Трамп развернулся спиной к партнерам и ставит под сомнение выводы собственной разведки, зато верит словам Путина.

Камала Харрис. Фото: REUTERS

В тренде Трамп vs коронавирус. Когда президент вернется в избирательную кампанию

Это, по ее словам, поставило США в большую опасность; когда Джо Байден станет президентом, он заставит Путина отвечать за все.

Майк Пенс категорически отверг обвинения. Он подчеркнул, что Трамп добился увеличения взносов партнеров по НАТО, разбил "Исламское государство", сделал Америку более безопасной.

Реклама

В этой словесной перепалке Майк Пенс вспомнил намеком и об Украине. Он обвинил демократов в том, что более 3 лет они пытались поставить под сомнение легитимность президентства Трампа и хотели объявить ему импичмент из-за одного телефонного звонка. Речь идет о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле 2019 года, который послужил поводом для начала процедуры импичмента в Конгрессе США.

Майк Пенс. Фото: REUTERS

В каждом из штабов – республиканцев и демократов – утверждают, что на дебатах победил их кандидат.

"Майк Пенс выиграл", - заявил Дональд Трамп.

"Камала Харрис, мы все тобой гордимся", – отметил Джо Байден.

Напомним, следующие президентские дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом запланированы на 15 октября.

По данным СМИ, Дональд Трамп, который прошел курс лечения от COVID-19, планирует возобновить предвыборные мероприятия уже на следующей неделе и намерен принять участие в предстоящих дебатах.

Согласно последним опросам, Трамп существенно отстает в рейтингах от Байдена.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама