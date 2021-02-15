"Пожар" COVID-19 не потушили, но площадь сократили: ВОЗ сообщил радостную весть

Всемирная организация здравоохранения больше месяца фиксирует снижение числа новых заражений коронавирусом по всему миру.

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Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Число зарегистрированных случаев COVID-19 на глобальном уровне теперь снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября", – рассказал Гебреисус.

По его словам, количество еженедельных случав заражения коронавирусом упало почти на половину: с 5 млн на неделе 4-10 января до 2,6 млн – на неделе, начинающейся 8 февраля. Это показывает, что меры общественного здравоохранения работают, даже учитывая наличие новых штаммов вируса, подчеркнул глава ВОЗ.

Он добавил, что сейчас имеет значение, как мы реагируем на эту тенденцию.

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"Мы пока не потушили пожар, но сократили его площадь. Если перестанем бороться с пожаром на всех фронтах, то к сожалению, снова будет возгорание. Каждый день, когда мы фиксируем сокращение количества новых инфекций, это означает, что мы спасаем большее число жизней, предотвращаем страдания, снижаем давление на системы здравоохранения", – подытожил Гебреисус.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 109 млн человек, более 2,4 млн умерли.

Напомним, ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Это позволит расширить доступ жителей Земли к относительно недорогому препарату.

Также сообщалось, что ВОЗ хочет вакцинировать от коронавируса даже переболевших. Как оказалось, при слабом течении COVID-19 естественного иммунитета может оказаться недостаточно.

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