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Практически новая пандемия: США переживают четвертую волну COVID-19

4 апреля, 22:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Британский штамм особенно опасен для детей

В Соединенных Штатах уже наблюдается четвертая волна коронавируса из-за быстрого распространения его разновидностей, и американский эпидемиолог считает, что страна фактически входит в новую пандемию.

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Об этом заявил в эфире Fox News эпидемиолог Майкл Остерхолм, возглавляющий изучение инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты.

По словам эпидемиолога, новые штаммы коронавируса, в частности британский, представляют собой значительную проблему, несмотря на то что существующие вакцины, по всей видимости, эффективны против них.

"Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против британского штамма", – отметил Остерхолм.

Одной из главных проблем британского варианта COVID-19, вызывающих особое беспокойство, эксперт назвал то, что он более опасен для детей, чем остальные.

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"Сейчас дети заражаются с той же скоростью, что и взрослые, а они очень эффективны в передаче вируса", – пояснил Остерхолм.

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Он подчеркнул, что сейчас переломный момент и важно в ожидании своей очереди вакцинации следовать основным рекомендациям по охране здоровья, а это мытье рук, маски и социальное дистанцирование.

"Никто не хочет умереть за три дня до того, как ему должны были сделать прививку от COVID. Это то, чего мы пытаемся избежать", - отметил эпидемиолог.

Напомним, в Соединенных Штатах по состоянию на 3 апреля 100 миллионов жителей получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, но, несмотря на это, число случаев заражения коронавирусом продолжает расти.

Мы также сообщали, что в США Центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил полностью вакцинированным людям путешествовать по стране, не проходя тестирование на коронавирус и не отправляясь на самоизоляцию.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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США дети вакцинация штамм коронавирус пандемия
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