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Представители Пентагона обсудили с командой Байдена передачу власти

25 ноября, 02:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Инаугурация Байдена состоится 20 января 2021 года

Представители Пентагона встретились с командой кандидата от демократов Джо Байдена, который победил на выборах в США, и обсудили вопрос передачи полномочий.

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Об этом сообщает CNN.

По словам главы целевой группы по передаче власти Минобороны США Томаса Мьюра, он ожидает продолжения сотрудничества по вопросу транзита.

"Мы действуем в соответствии с требованиями, своей ответственностью в соответствии с законом о передаче президентской власти. Ждем с нетерпением продолжения сотрудничества по вопросу транзита", – отметил глава целевой группы.

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К слову, администрация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером.

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Мы также сообщали, что администрация Трампа готова начать формальный процесс передачи власти новому президенту.

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США Минобороны Джо Байден
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