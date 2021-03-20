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"Преступленіе и наказаніе". Маск отреагировал на признания россиянина, пытавшегося взломать Tesla

20 марта, 10:45

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Крючков признал свою вину, чтобы уменьшить себе срок

Россиянин Егор Крючков, которого обвинили в подготовке кибератаки на Tesla, признал свою вину. Таким образом он хочет уменьшить себе наказание, пишет Engadget.

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Ранее Крючков не признавал своей вины, тогда в случае доказательства преступления в суде ему грозили 5 лет в тюрьме, 3 года условно и штраф в 250 тысяч долларов. После признания вины Крючкова могут взять под стражу на срок от 4 до 10 месяцев и 3 года условно, без штрафа, только с возмещением компании Tesla суммы в размере около 15 тысяч долларов. На слушании дела 10 мая должны рассмотреть условия сделки – примут ли ее прокуроры.

Основатель компании Илон Маск забавно отреагировал на новость в своем твиттере. Он написал кириллицей "Преступленіе и наказаніе".

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"Преступленіе и наказаніе". Маск отреагировал на признания россиянина, пытавшегося взломать Tesla

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Как известно, Крючков пытался подкупить русскоговорящего сотрудника завода Tesla в Неваде. За 1 млн долларов тому предлагалось занести вредоносное ПО в сети компании. Сотрудник сразу же сообщил о таком "заказе" в ФБР.

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россиянин кибератака Tesla Илон Маск
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