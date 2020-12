Умерший Чавес помог Байдену: Трамп хотел назначить спецпрокурором по выборам сторонницу теории заговора

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Действующий президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме призвал назначить спецпрокурором по прошедшим выборам юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл.

Об этом сообщают The New York Times и Associated Press со ссылкой на источники.

Пауэлл известна в том числе благодаря своим "экстравагантным" взглядам на выборы. Она заявляла, что машины для подсчета голосов были изготовлены в Венесуэле с целью фальсификаций — по приказу Уго Чавеса, умершего в 2013 году.



Неизвестно, назначит ли Трамп спецпрокурором Пауэлл. Ведь большинство советников действующего президента не поддержали его идею, включая адвоката Рудольфа Джулиани.

Согласно федеральному закону, спецпрокуроров назначает не президент, а генеральный прокурор США. При этом многие республиканцы — губернаторы штатов и генпрокурор Уильям Барр в частности — заявляли о том, что нет доказательств массового мошенничества на выборах, с чем не соглашается Дональд Трамп.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что средства массовой информации слишком раздули масштабы последней крупной кибератаки на американские правительственные ведомства и компании, а также не исключает, что за ней стоит Китай.

Кроме того, избранный президент США Джо Байден полностью отвергает обвинения в адрес своего сына и не считает их поводом для беспокойства. По его словам, расследование финансовой деятельности Хантера направлено в первую очередь против него самого.

Тем временем коллегия выборщиков огласила Джо Байдена президентом США:

Видео: Сегодня

