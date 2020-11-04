Українська
$ 28,6
33,48
  1. Мировые новости
  2. США

При выборе президента у американцев на первом месте экономика – опрос

4 ноября, 01:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Коронавирус считают важной проблемой только два из 10 американцев

В Соединенных Штатах для трети избирателей при выборе президента наибольшее значение имеют экономические вопросы.

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола Edison Research, проведенного во вторник, передает Reuters.

При этом коронавирус COVID-19, которым в этом году переболели более 9,4 миллиона человек в США и погибли свыше 230 тыс. американцев, самой важной проблемой назвали только двое из 10 человек.

Расовое неравенство также беспокоит только двух из 10 избирателей, для еще меньщего количества граждан самым важным является борьба с преступностью и политика безопасности и здравоохранения.

По данным экзитпола, только часть избирателей считают, что важнее сдержать коронавирус, даже если это нанесет ущерб экономике.

В тренде
Теракт в Вене: один из террористов был сторонником "Исламского государства"
Реклама

Четверо из 10 человек считают, что усилия страны по сдерживанию коронавируса дают "очень плохие" результаты.

Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах проходит основное голосование на выборах президента, но более 95 млн американцев уже проголосовали досрочно.

Основная борьба разворачивается между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и республиканцем, действующим президентом США Дональдом Трампом.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика США опрос экзитпол коронавирус Выборы президента США-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько стоит подключение к
Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые ценыБизнес
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Трамп поздравил Армению и Азербайджан с перемирием в Нагорном Карабахе
Трамп поздравил Армению и Азербайджан с перемирием в Нагорном КарабахеСША
Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины
Если победит Джо Байден. Три сценария для УкраиныПолитика
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)США
В США договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
В США договорились о перемирии в Нагорном КарабахеСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять