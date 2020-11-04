При выборе президента у американцев на первом месте экономика – опрос

Коронавирус считают важной проблемой только два из 10 американцев

В Соединенных Штатах для трети избирателей при выборе президента наибольшее значение имеют экономические вопросы.

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Об этом свидетельствуют результаты экзитпола Edison Research, проведенного во вторник, передает Reuters.

При этом коронавирус COVID-19, которым в этом году переболели более 9,4 миллиона человек в США и погибли свыше 230 тыс. американцев, самой важной проблемой назвали только двое из 10 человек.

Расовое неравенство также беспокоит только двух из 10 избирателей, для еще меньщего количества граждан самым важным является борьба с преступностью и политика безопасности и здравоохранения.

По данным экзитпола, только часть избирателей считают, что важнее сдержать коронавирус, даже если это нанесет ущерб экономике.

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Четверо из 10 человек считают, что усилия страны по сдерживанию коронавируса дают "очень плохие" результаты.

Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах проходит основное голосование на выборах президента, но более 95 млн американцев уже проголосовали досрочно.

Основная борьба разворачивается между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и республиканцем, действующим президентом США Дональдом Трампом.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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