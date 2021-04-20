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Пригодились навыки кражи: заключенные спасли ребенка из запертого авто

20 апреля, 06:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Отец годовалого ребенка забыл в машине ключи, вокруг авто собралась толпа, а группа заключенных его взломала

В США заключенные, которые вели строительные работы на дороге недалеко от города Тампа (Флорида), спасли ребенка из запертой машины.

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Для спасения им понадобились их навыки взлома авто и кражи, сообщает UNILAD.

Известно, что отец случайно запер ключи от машины внутри своего внедорожника вместе со своей годовалой дочерью.

Тревожная ситуация заставила паниковать отца и мать ребенка. Вокруг авто начала собираться толпа, а суматоха привлекла внимание заместителей шерифа, которые охраняли группу заключенных.

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Также мы писали о том, что в Запорожье двое заключенных занимались мошенничеством в интернете прямо в колонии. Они продали несуществующие товары более 60 покупателям и "заработали" четверть миллиона гривен.

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Ранее сообщалось, что во Франции группа мигрантов спасла из пожара семью с младенцем и теперь может получить за это гражданство.

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США дети заключенные
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