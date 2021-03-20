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"Прилетело" от Трампа: в интернете подшучивают над падением Байдена на трапе (видео)

20 марта, 07:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Инцидент уже породил десятки мемов

Президент США Джо Байден, который несколько раз споткнулся, поднимаясь по лестнице, ведущей на президентский борт Air Force One, стал предметом шуток в соцсетях.

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Этот инцидент уже породил десятки мемов. Например, в одном из них президента США сбивает шарик от гольфа, запущенный Дональдом Трампом.

Напомним, в Белом доме отреагировали на инцидент. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден чувствует себя прекрасно. Она предположила, что сильные ветры на совместной базе Эндрюс могли быть причиной.

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Отметим, что 78-летний Джо Байден – самый старый президент США. Его предшественник – 74-летний Дональд Трамп неоднократно критиковал Байдена за то, что он "слишком стар для этой роли".

Напомним, президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей, что вызвало возмущение в Москве.

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США президент падение шутки мемы Джо Байден
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