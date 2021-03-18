"Привет" Кремлю от Байдена: экс-посол в Москве стал директором ЦРУ

Сенат США утвердил выдвинутого президентом Джо Байдена карьерного дипломата Уильяма Бернса директором Центральное разведывательное управление.

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Об этом сообщает The New York Times.

Соответствующее решение верхней палаты Конгресса было принято 18 марта единогласно без поименного голосования.

В прошлом 64-летний Бернс возглавлял дипломатические миссии США в России и Иордании. Он стал первым профессиональным дипломатом после Джорджа Буша, который возглавил ЦРУ.

Ныне он является президентом Фонда Карнеги за международный мир. Во времена Билла Клинтона Бернс работал исполнительным секретарем Госдепартамента и специальным помощником госсекретаря Мадлен Олбрайт, при Обаме с 2008 по 2014 год занимал должность заместителя госсекретаря. СМИ отмечают, что Бернс играл важную роль в попытке перезагрузки взаимоотношений с Россией, которую (безуспешно) предпринял Обама в первые годы руководства страной.

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Предполагается, что на своей новой должности он сконцентрирует внимание на противостоянии Китаю, правительство которого он назвал на слушаниях в Конгрессе "враждебным и хищническим".

Напомним, что ранее в этом месяце сенатор-республиканец Тед Круз заблокировал быстрое утверждение Уильяма Бернса на должности директора ЦРУ, потребовав у администрации Джо Байдена ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток – 2".

После того, как госсекретарь Энтони Блинкен призвал компании "немедленно отказаться" от участия в проекте, утверждение было разблокировано.

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