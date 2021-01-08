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Процедуру импичмента Трампа намерены запустить 11 января – СМИ

8 января, 21:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Минюст США не будет предъявлять президенту обвинения в подстрекательстве к захвату Капитолия

Демократы в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов планируют начать процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа в понедельник, 11 января.

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Об этом сообщили два осведомленных источника, передает Reuters.

В случае успеха Трамп станет первым президентом в истории США, против которого дважды инициировали импичмент.

Ранее демократы призвали вице-президента Майка Пенса и кабинет Трампа применить 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет им сместить президента, если он не может выполнять свои официальные обязанности. Но Пенс против этой идеи.

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В то же время, представитель Минюста США сообщил на брифинге в пятницу, что его ведомство не планирует предъявлять Дональду Трампу обвинения в подстрекательстве к захвату Капитолия.

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Напомним, 6 января Дональд Трамп призвал тысячи своих сторонников прийти к Капитолию, когда там утверждалась победа Джо Байдена на выборах президента. В результате толпы ворвались в здание и заседание парламентариев было прервано. Беспорядки привели к гибели пятерых человек, десятки были задержаны.

На этом фоне Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти и пообещала инициировать процедуру импичмента, если вице-президент США Майк Пенс и американская администрация не сделают этого.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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