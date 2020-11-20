Прокуратура занялась Иванкой Трамп из-за бизнеса отца – СМИ

В Trump Organization поступило два запроса на предоставление документов об оплате услуг дочери Трампа

В рамках расследования в отношении семейной компании президента США Trump Organization власти Нью-Йорка начали два отдельных расследования в отношении дочери и советника главы государства Иванки Трамп.

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Об этом сообщил ряд американских СМИ, включая New York Times и Associated Press.

Речь идет о том, что в Trump Organization могли списать налогов на 26 миллионы долларов, которые частично пошли на оплату консультационных услуг Иванки Трамп.

Дональд и Иванка Трамп / Фото: Flickr

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В связи с этим генпрокурор штата Нью-Йорка Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс направили в компанию Трампов запросы с просьбой предоставить документы о гонорарах Иванки.

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Также отмечается, что проверка началась после другого расследования New York Times, согласно которому Дональд Трамп с 2005 по 2020 год в течение 10 лет не платил подоходный налог вообще, а в течение двух лет перечислил в казну лишь по 750 долларов.

Сама Иванка Трамп назвала опубликованную в СМИ информацию "преследованием чистой воды".

"Это "расследование" нью-йоркских демократов на 100% мотивировано политикой, публичностью и гневом. Они прекрасно знают, что здесь ничего нет и никаких налоговых льгот не было. Эти политики просто безжалостны", — написала она на своей странице в Twitter.

А главный юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен, в свою очередь, заверил, что ни одна из сторон сделки не получила неправомерную выгоду, а все необходимые налоги при этом были уплачены.

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Напомним, что ранее избранный президент США Джо Байден допустил судебное разбирательство с Дональдом Трампом, из-за его нежелания признавать результаты выборов.

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