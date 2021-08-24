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Прощай, Афган! США выводят последних солдат – СМИ

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
24 августа, 22:22
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Срочная новость
Срочная новость / Фото: Сегодня

Соединенные Штаты начали выведение из Афганистана своего воинского контингента, который обеспечивает эвакуацию из страны.

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Об этом сообщило Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Военные США начали выход из Афганистана. Вещи уехали, но мы все еще можем защитить аэропорт", – рассказал один из собеседников.

Как отмечает издание, сегодня в кабульском аэропорту уже находится меньше американских войск, чем вчера.

В то же время источники утверждают, что у американцев, которые хотят выехать, пока еще есть такая возможность.

"Мы все еще можем вывести американцев, которые хотят эвакуироваться", – сообщил один из источников.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не менять сроков вывода войск и завершить его 31 августа – так ему рекомендовали в Пентагоне.

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