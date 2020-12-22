Простоял 111 лет: из Капитолия убрали памятник генералу-конфедерату (фото и видео)

Статуя генерала Ли была одним из памятников от штата Вирджиния в стенах Конгресса

Из здания Конгресса Соединенных Штатов убрали статую генерала Роберта Ли, который командовал Армией Конфедеративных Штатов во время Гражданской войны. Памятник генералу Ли простоял в Конгрессе 111 лет.

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Об этом сообщил телеканал CNN.

Статуя генерала Ли была одним из памятников от штата Вирджиния в стенах Конгресса.

Каждый штат имеет право разместить по две статуи на Капитолийском холме.

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Штат Вирджиния установил его там вместе с памятником первому президенту США Джорджу Вашингтону в 1909 году.

Вирджиния во время Гражданской войны входила в состав конфедеративного Юга.

Вместо генерала Роберта Ли в зале установят статую Барбары Роуз Джонс – известной вирджинской афроамериканской активистки.

Демонтаж статуи генерала Ли в Конгрессе. Источник: Reuters

Напомним, летом США были охвачены массовыми протестами, которые вспыхнули после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых городах протестующие против расизма и полицейской жестокости сносили памятники Христофору Колумбу и военным деятелям Конфедерации.

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