Простоял 111 лет: из Капитолия убрали памятник генералу-конфедерату (фото и видео)

Из здания Конгресса Соединенных Штатов убрали статую генерала Роберта Ли, который командовал Армией Конфедеративных Штатов во время Гражданской войны. Памятник генералу Ли простоял в Конгрессе 111 лет.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Статуя генерала Ли была одним из памятников от штата Вирджиния в стенах Конгресса.
Каждый штат имеет право разместить по две статуи на Капитолийском холме.
Читайте также: В США толпа снесла памятник "отцу-основателю" страны: видео
Штат Вирджиния установил его там вместе с памятником первому президенту США Джорджу Вашингтону в 1909 году.
Вирджиния во время Гражданской войны входила в состав конфедеративного Юга.
Вместо генерала Роберта Ли в зале установят статую Барбары Роуз Джонс – известной вирджинской афроамериканской активистки.
Напомним, летом США были охвачены массовыми протестами, которые вспыхнули после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых городах протестующие против расизма и полицейской жестокости сносили памятники Христофору Колумбу и военным деятелям Конфедерации.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк