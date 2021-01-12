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Протесты в США: ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии

12 января, 23:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По 70 делам уже предъявлены обвинения

После вторжения сторонников президента США Дональда Трампа в Конгресс США, где должны были определить победителя на президентских выборах, Федеральное бюро расследований завело более 160 дел.

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Об этом заявил заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно, передает Reuters.

Исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин заявил, что по 70 делам уже предъявлены обвинения, и он ожидает, что их число вырастет до сотен.

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К слову, после беспорядков в Соединенных Штатах и штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа несколько высокопоставленных чиновников подали в отставку.

Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.

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Колумбия США конгресс
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