Протесты в США: Трамп призвал своих сторонников покинуть здание Капитолия

Трамп записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников покинуть здание Капитолия и разойтись.

Реклама

"Я знаю, что вам больно. У нас украли выборы. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал в этот тяжелый период времени. У нас никогда не было времени тяжелее. Они украли все у меня, у вас и у наших страны. Но мы не можем играть на руку этим людям, поэтому идите домой с миром", – заявил Трамп в видеобращении.

Видео: Дональд Трамп/Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама