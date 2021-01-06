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Протесты в США: Трамп призвал своих сторонников покинуть здание Капитолия

6 января, 23:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трамп записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников покинуть здание Капитолия и разойтись.

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"Я знаю, что вам больно. У нас украли выборы. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал в этот тяжелый период времени. У нас никогда не было времени тяжелее. Они украли все у меня, у вас и у наших страны. Но мы не можем играть на руку этим людям, поэтому идите домой с миром", – заявил Трамп в видеобращении.

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Видео: Дональд Трамп/Twitter

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