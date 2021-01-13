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Протесты в США: Трампу хотят запретить занимать государственные посты

13 января, 03:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Запрет может быть отменен

Действующему президенту США Дональду Трампу хотят запретить занимать государственные посты в будущем.

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Соответствующую резолюцию в Палату представителей Конгресса США внесла демократ Элеанор Холмс Нортон. Текст инициативы опубликован на правительственном портале GovInfo.

"Палата Представителей считает, что президент Дональд Трамп "как должностное лицо США принимал участие в мятеже или восстании против (США – Ред.) или оказывал помощь или содействие врагам", что лишает его права занимать пост в будущем", – говорится в документе.

Запрет может быть отменен, если за это в дальнейшем проголосуют две трети законодателей каждой палаты Конгресса.

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К слову, подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: "Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария".

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Также мы писали о том, что вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

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США Дональд Трамп
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