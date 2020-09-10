Против России готовят санкции за "охоту" талибов на военных США в Афганистане

Вашингтон выделит 50 млн долларов, чтобы знать, кто платил талибам за смерть американских военных

Сообщения СМИ о том, что россияне предлагали талибам деньги за убийства военных из США, получили надлежащую оценку в американском Сенате. Сенаторы-демократы разработали законопроект о введении санкции против РФ за готовность Москвы платить боевикам в Афганистане за убийства военнослужащих западной коалиции.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу сенатора Роберта Менендеса сообщает ТАСС.

Новый законопроект нацелен на то, чтобы обязать президента США Дональда Трампа "ввести новые санкции в отношении любых российских граждан, должностных лиц или институтов, причастных к программе" выплат.

Документ требует от главы государства официально уведомить законодательную ветвь власти США о том, занималась или нет Россия, согласно окончательным выводам американской администрации, предоставлением означенных выплат афганским боевикам. В случае утвердительного ответа главы администрации США на этот вопрос, в соответствии с содержанием законопроекта, потребуется введение ограничительных мер, в том числе в отношении высшего руководства России.

Кроме того, законопроект предусматривает активизацию противодействия России в "Южной и Центральной Азии" и выделение 50 млн долларов в год денежных поощрений "для лиц, предоставляющих информацию о российских вознаграждениях, направленных против Вооруженных сил США".

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Напомним, старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Мэк Торнберри заявил, что США хотят получить больше информации, платила ли Россия за "охоту" на американских военных.

Новости "Сегодня" также сообщали, что девять сотрудников МВД Афганистана были убиты в результате нападения боевиков "Талибана".

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