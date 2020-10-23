Против России пойдет 130 млрд долларов, которые внесли страны НАТО в оборону США – Трамп

Во время дебатов с Джо Байденом Дональд Трамп заявил, что 130 млрд долларов, которые внесли страны НАТО в оборону США пойдут против России.

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Трамп отметил, что он хуже всех относится к России и призвал подумать американцев об Украине.

Напомним, перед финальным туром дебатов в Сети стали публиковать компрометирующие письма и данные якобы с компьютера сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера Байдена. Американская разведка утверждает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post этих писем.

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Социальные сети Facebook и Twitter 14 октября ограничили распространение статьи, в которой была опубликована переписка Хантера Байдена, связанная с его работой в украинской компании Burisma.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании экс-министра экологии Украины Николая Злочевского Burisma Holdings Limited.

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Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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