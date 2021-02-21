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Прожил в США более 60 лет: Германии выдали бывшего охранника концлагеря

21 февраля, 00:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

95-летнего Бергера обвиняют в соучастии в убийстве

Соединенные Штаты в субботу, 20 февраля, выдали Германии жителя американского штата Теннесси, который в 1945 году служил охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме (Нижняя Саксония).

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Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Фридрих Карл Бергер в 1959 году

Фридрих Карл Бергер в 1959 году

95-летнего гражданина Германии Фридриха Карла Бергера доставили в международный аэропорт Франкфурта-на-Майне самолетом санитарной авиации.

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"Депортация Бергера демонстрирует стремление Министерства юстиции и его партнеров по правоохранительным органам обеспечить, чтобы США не становились убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека", - заявил и. о. генпрокурора Монти Уилкинсон.

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По сообщениям немецких СМИ, после прибытия в Германию федеральная полиция передала Бергера Земельному ведомству по уголовным делам Гессена, далее прокуратура намерена допросить его по обвинению в соучастии в убийстве.

Бергер прожил в США более 60 лет – с 1959 года. Американский суд пришел к выводу, что он добровольно служил охранником в концентрационном лагере, где "имело место преследование заключенных", а также охранял заключенных во время принудительной эвакуации в главный лагерь в Нойенгамме, во время которой погибли около 70 узников.

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