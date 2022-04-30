Пусть в бункере сидит. Байден не хочет видеть Путина на саммите G20

Президент США против участия россиян во встрече стран Большой двадцатки

Джо Байден против участия Владимира Путина в саммите G20. / Фото: Коллаж: Сегодня

Белый дом призвал Индонезию не допускать Россию к саммиту G20, запланированному на ноябрь. Видеть на встрече президента РФ Владимира Путина не желают.

Об этом сообщает CNN.

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В Белом доме понимают, что Индонезия пригласила Путина принять участие в мероприятии до вторжения России в Украину. Однако страну-хозяйку этого саммита просят пересмотреть свое приглашение.

"Президент публично выразил свое неприятие участия президента Путина в G20", – сказала спикер Белого дома Джен Псаки.

Индонезия призвала восстановить мир

На саммит G20 пригласили не только Россию, но и Украину в качестве гостя.

"Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность являются ключом к восстановлению и развитию мировой экономики", – сказал президент Индонезии Джоко Видодо, подтверждая приглашение Путина.

В то же время США приветствовали приглашение Украины. Однако в Белом доме не берутся прогнозировать, как будет выглядеть саммит через полгода.

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"Еще шесть месяцев. Поэтому мы не знаем, мы не можем предусмотреть на данный момент, как это будет выглядеть. Мы публично и приватно выразили свое мнение, что мы не считаем, что россияне должны быть частью этого", – сказала Псаки.

Также она добавила, что Россия не демонстрирует никакой готовности конструктивно участвовать в дипломатических переговорах.

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