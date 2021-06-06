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Путин "открыто насмехается" над Байденом – Дональд Трамп

6 июня, 08:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

По мнению Трампа, китайские переговорщики и Путин унижают США

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским президентом Джо Байденом.

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Об этом он заявил на съезде республиканцев в Северной Каролине, пишет The Nation.

"Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", – сказал Трамп.

Бывший глава страны добавил, что у него были "отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией", как он.

Также Трамп считает, что Байден поддерживает "Северный поток – 2".

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"Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы", - добавил он.

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Напомним, первая встреча президентов США и России, Джо Байдена и Владимира Путина, состоится 16 июня в Женеве (Швейцария).

Джо Байден лично предложил Владимиру Путину встретиться и обсудить состояние отношений Америки и России, а также другие вопросы, включая и вопрос Украины.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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