Путин представляет огромный риск: Помпео назвал врагов США

Госсекретарь США Майк Помпео назвал РФ одним из врагов Соединенных Штатов.

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Об этом он сказал в интервью в авторской программе журналиста Марка Левина, говорится на сайте Госдепартамента.

"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке", – сказал Помпео.

По его словам, Путин представляет риск для тех, кто любит свободу.

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"Владимир Путин остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу, и мы должны подготовиться к каждому из них", – отметил Помпео.

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К слову, Майк Помпео также считает, что к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года, причастна Россия.

Отметим, кибератака российских хакеров затронула Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI).

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